Призер ЧМ прыгун в высоту Лысенко выступит на зимнем чемпионате России и «Русской зиме»

Источник: РИА "Новости"

Летний ЧМ-2017 в Лондоне стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере. Несмотря на отсутствие опыта и травму ноги, россиянин, выступавший на турнире в статусе нейтрального спортсмена, сумел стать серебряным призером.

«Подготовка Данила к новому сезону идет без отклонений от предварительно составленного графика, — заметил Загорулько. — Сейчас мы продолжаем работать в Кисловодске, а с 10 ноября подготовка к сезону продолжится на базе в Новогорске. Соревновательная практика начнется с января, с первым стартом мы определимся в конце ноября. Однако, уже сейчас можно говорить, что февральский чемпионат России в помещении и турнир “Русская зима” входят в наши планы».

«Мы намерены очень серьезно подготовиться к зимнему чемпионату мира, если нас туда допустят. На этом турнире Данил обязан будет бороться за призовые места», — заключил тренер.