Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава Пентагона: РФ и США насали новую главу холодной войны
Путин предложил россиянам платить за медицину
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сан-Хосе Шаркс4
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
11:20 (мск), источник: ТАСС

Призер ЧМ прыгун в высоту Лысенко выступит на зимнем чемпионате России и «Русской зиме»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко примет участие в чемпионате России в помещении и в турнире «Русская зима». Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Загорулько.

Источник: РИА "Новости"

Летний ЧМ-2017 в Лондоне стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере. Несмотря на отсутствие опыта и травму ноги, россиянин, выступавший на турнире в статусе нейтрального спортсмена, сумел стать серебряным призером.

«Подготовка Данила к новому сезону идет без отклонений от предварительно составленного графика, — заметил Загорулько. — Сейчас мы продолжаем работать в Кисловодске, а с 10 ноября подготовка к сезону продолжится на базе в Новогорске. Соревновательная практика начнется с января, с первым стартом мы определимся в конце ноября. Однако, уже сейчас можно говорить, что февральский чемпионат России в помещении и турнир “Русская зима” входят в наши планы».

«Мы намерены очень серьезно подготовиться к зимнему чемпионату мира, если нас туда допустят. На этом турнире Данил обязан будет бороться за призовые места», — заключил тренер.

Чемпионат мира — 2018 в помещении пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта. Зимний чемпионат России (12—14 февраля) и турнир «Русская зима» (4 февраля) традиционно пройдут в Москве.

 Сорокин подтвердил расторжение контракта между оргкомитетом ЧМ-2018 и Match Hospitality
Симэн: Акинфеев должен не обращать внимание на критику и спокойно готовиться к ЧМ-2018
Роналду сохранил корону
Наши в Америке: Зайцев играет больным, Миронова вернули из АХЛ
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Четыре теннисистки сохраняют шансы стать первой ракеткой мира
5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Ковальчук
Марадона: Всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь