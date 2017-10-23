Итальянец Фаниэль выиграл Венецианский марафон, так как лидеры гонки побежали не туда

Соревнования прошли в воскресенье. К середине дистанции в забеге образовалась группа лидеров из шести человек, которая опережала ближайших преследователей на минуту. Бегуны следовали за мотоциклом, который спустя 25 км дистанции свернул не в ту сторону. Спортсмены преодолели несколько сотен метров прежде, чем обнаружилась ошибка, и потеряли около двух минут.
После этого инцидента в лидеры вырвались Фаниэль и Мохаммед Мусса из Эритреи. К этому моменту бегуны, шедшие впереди изначально, отстали от итальянца и эритрейца на минуту.
25-летний Фаниэль одержал победу, став первым итальянцем с 1995 года, выигравшим Венецианский марафон. Он показал результат 2 часа 12 минут и 16 секунд. Вторым финишировал Мусса, проиграв 2 минуты 58 секунд, третьим стал марокканец Тарик Бамааруф (+4.25).