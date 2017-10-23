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12:55 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Фаниэль выиграл Венецианский марафон, так как лидеры гонки побежали не туда

ТАСС, 23 октября. Итальянец Эйоб Фаниэль одержал победу на Венецианском марафоне после того, как группа лидеров из шести спортсменов ошиблась и побежала по неверному маршруту. Об этом сообщает агентство AP.

Соревнования прошли в воскресенье. К середине дистанции в забеге образовалась группа лидеров из шести человек, которая опережала ближайших преследователей на минуту. Бегуны следовали за мотоциклом, который спустя 25 км дистанции свернул не в ту сторону. Спортсмены преодолели несколько сотен метров прежде, чем обнаружилась ошибка, и потеряли около двух минут.

После этого инцидента в лидеры вырвались Фаниэль и Мохаммед Мусса из Эритреи. К этому моменту бегуны, шедшие впереди изначально, отстали от итальянца и эритрейца на минуту.

25-летний Фаниэль одержал победу, став первым итальянцем с 1995 года, выигравшим Венецианский марафон. Он показал результат 2 часа 12 минут и 16 секунд. Вторым финишировал Мусса, проиграв 2 минуты 58 секунд, третьим стал марокканец Тарик Бамааруф (+4.25).

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