Итальянец Фаниэль выиграл Венецианский марафон, так как лидеры гонки побежали не туда

Соревнования прошли в воскресенье. К середине дистанции в забеге образовалась группа лидеров из шести человек, которая опережала ближайших преследователей на минуту. Бегуны следовали за мотоциклом, который спустя 25 км дистанции свернул не в ту сторону. Спортсмены преодолели несколько сотен метров прежде, чем обнаружилась ошибка, и потеряли около двух минут.