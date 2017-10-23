Спортсмен выиграл Венецианский марафон, потому что его соперники побежали не в ту сторону

Он — первый с 1995 года итальянец, которому удалось победить в этом марафоне.

К середине дистанции образовалась группа из семи спортсменов, которая оторвалась от ближайших соперников (в том числе от Джебрейэуэ) на минуту. Однако мотоцикл, который указывал дорогу лидерам, свернул не туда, и увел их за собой.