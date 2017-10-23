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12:30 (мск), источник: Meduza

Спортсмен выиграл Венецианский марафон, потому что его соперники побежали не в ту сторону

Победителем Венецианского марафона, который прошел 22 октября, стал итальянский спортсмен эритрейского происхождения Эйоб Джебрейэуэ.

Он — первый с 1995 года итальянец, которому удалось победить в этом марафоне.

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К середине дистанции образовалась группа из семи спортсменов, которая оторвалась от ближайших соперников (в том числе от Джебрейэуэ) на минуту. Однако мотоцикл, который указывал дорогу лидерам, свернул не туда, и увел их за собой.

Благодаря этому группа участников, среди которых был Джебрейэуэ, вырвалась вперед — бывшие лидеры вернулись на дистанцию на 25-м километре, но к тому моменту они уже отставали на минуту. Итальянец финишировал с результатом 2:12:16; это первая в его карьере победа в марафоне. Вторым к финишу пришел эритрейский спортсмен Мохаммед Мусса, его время — 2:15:14.

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