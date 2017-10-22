Российская легкоатлетка Угарова возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

Источник: РИА "Новости"

«Спорт — моя жизнь, но стимула, к сожалению, нет, — сказала Угарова. — Например, из своих 30 лет 23 я посвятила легкой атлетике, уже в 16 лет вошла в состав сборной страны. Ведь сильный, достойный мирового признания результат — это не только тяжелый, адский, но и неблагодарный труд, забирающий все твои силы, время и здоровье. А взамен, отдав всего себя любимому делу, ты теперь не можешь ни выступать за свою страну, ни нести в руках флаг и, конечно, стоя на пьедестале, ты не услышишь гимн своей страны».

Читайте также Принцип домино. Наша атлетика теряет последних звезд

«Конечно, я буду бегать — просто потому, что люблю легкую атлетику, но, к сожалению, это безответная любовь». — подчеркнула бегунья. Также Угарова отметила, что продолжит поддерживать своих коллег спортсменов в решении проблем современной легкой атлетики.

Угарова, специализирующаяся в основном в беге на 1500 метров, была дисквалифицирована на два года, начиная с 7 сентября 2015 года, а также лишена всех наград и призовых за период с 26 июня 2012 года по 25 декабря 2012-го.

Дорогомиловский суд Москвы в январе отказал спортсменке в удовлетворении иска к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства в полном объеме. Истица требовала обязать телеканал удалить запись фильма, а также опровергнуть распространенные в нем сведения. Причиной подачи иска Угаровой стал выпущенный ARD фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы.