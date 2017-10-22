Российская легкоатлетка Угарова возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Назначен временный директор театра Джигарханяна
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сталь Д0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Верона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Лас-Пальмас0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Вердер
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Тюмень
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Герта
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Лада
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
23.10
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз6
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
13:56 (мск), источник: ТАСС

Российская легкоатлетка Угарова возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Кристина Угарова намерена возобновить карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Спорт — моя жизнь, но стимула, к сожалению, нет, — сказала Угарова. — Например, из своих 30 лет 23 я посвятила легкой атлетике, уже в 16 лет вошла в состав сборной страны. Ведь сильный, достойный мирового признания результат — это не только тяжелый, адский, но и неблагодарный труд, забирающий все твои силы, время и здоровье. А взамен, отдав всего себя любимому делу, ты теперь не можешь ни выступать за свою страну, ни нести в руках флаг и, конечно, стоя на пьедестале, ты не услышишь гимн своей страны».

Читайте также
Принцип домино. Наша атлетика теряет последних звезд

«Конечно, я буду бегать — просто потому, что люблю легкую атлетику, но, к сожалению, это безответная любовь». — подчеркнула бегунья. Также Угарова отметила, что продолжит поддерживать своих коллег спортсменов в решении проблем современной легкой атлетики.

Угарова, специализирующаяся в основном в беге на 1500 метров, была дисквалифицирована на два года, начиная с 7 сентября 2015 года, а также лишена всех наград и призовых за период с 26 июня 2012 года по 25 декабря 2012-го.

Дорогомиловский суд Москвы в январе отказал спортсменке в удовлетворении иска к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства в полном объеме. Истица требовала обязать телеканал удалить запись фильма, а также опровергнуть распространенные в нем сведения. Причиной подачи иска Угаровой стал выпущенный ARD фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы.

В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию Угаровой на решение Дорогомиловского суда.

 Гассиев нокаутировал Влодарчика в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса
Мария Шарапова опустилась на 60-ю строчку рейтинга WTA
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Гассиев отправил Влодарчика в нокаут ударом в печень
Шарапова опустилась на 60-ю строчку в рейтинге WTA
Российский теннисист стал победителем турнира в Китае
Все, что нужно знать о матче ЦСКА — «Зенит»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь