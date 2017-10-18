Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьеры

«Я осуществила все свои мечты, сделала их реальностью, — сказала 38-летняя испанка. — Теперь мне предстоит узнать, какова жизнь без легкой атлетики».

В активе Бейтиа также три золота чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016), бронза чемпионата мира 2013 года в Москве и победа на Универсиаде-2007. В 2016 году испанка была признана лучшей легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА).