Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допинг

Сидоров (толкание ядра) дисквалифицирован на год за нахождение в его допинг-пробе индапамида, Барцайкин (спортивная ходьба) — на четыре года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте, его результаты с 9 сентября 2012 года аннулированы. Также четырехлетнюю дисквалификацию за склонение неназванной спортсменки к применению допинга получил тренер Валерий Волков.