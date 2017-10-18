Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допинг
ТАСС, 18 октября. Российские легкоатлеты Максим Сидоров и Алексей Барцайкин получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 18 октября. Российские легкоатлеты Максим Сидоров и Алексей Барцайкин получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Сидоров (толкание ядра) дисквалифицирован на год за нахождение в его
Барцайкин с мировым рекордом выиграл юниорский Кубок мира по спортивной ходьбе в 2008 году, также он является победителем Кубка России. Сидоров является семикратным чемпионом России (трижды — на открытой площадке и четырежды — в помещении), бронзовым призером чемпионата Европы — 2011 в помещении, а также победителем Универсиады-2007.