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11:02 (мск), источник: ТАСС

Рабочая группа на ноябрьском совете IAAF представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛА

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на ближайшем заседании совета IAAF сделает очередной доклад о ходе выполнения Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) критериев восстановления своего статуса и достигнутом в этом направлении прогрессе.

Об этом сообщил ТАСС менеджер по коммуникациям IAAF Яннис Николау.

«Рабочая группа проинформирует совет IAAF о прогрессе ВФЛА в деле выполнения критериев для возвращения ВФЛА членства в IAAF, — заметил Николау. — Что касается возможности рассмотрения на ноябрьском совете вопроса о восстановлении статуса ВФЛА, то нам нужно сначала дождаться представления совету IAAF доклада рабочей группы».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения IAAF прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Совет учредителей WADA будет обсуждать дальнейшие перспективы РУСАДА на своем заседании в Сеуле 16 ноября. WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Паунда в ноябре 2015 года.

Совет IAAF пройдет с 25 по 26 ноября в Монако. 30 октября в Осло состоится встреча главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF.

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