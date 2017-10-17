Рабочая группа на ноябрьском совете IAAF представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛА

Об этом сообщил ТАСС менеджер по коммуникациям IAAF Яннис Николау.

«Рабочая группа проинформирует совет IAAF о прогрессе ВФЛА в деле выполнения критериев для возвращения ВФЛА членства в IAAF, — заметил Николау. — Что касается возможности рассмотрения на ноябрьском совете вопроса о восстановлении статуса ВФЛА, то нам нужно сначала дождаться представления совету IAAF доклада рабочей группы».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения IAAF прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Совет учредителей WADA будет обсуждать дальнейшие перспективы РУСАДА на своем заседании в Сеуле 16 ноября. WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Паунда в ноябре 2015 года.