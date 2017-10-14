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14:23 (мск), источник: Р-Спорт

Балахничев вернет значок Европейской легкоатлетической ассоциации «Почтой России»

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил агентству «Р-Спорт», что отправит «Почтой России» значок Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), почетного членства в совете которой он лишился.

Комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева. В субботу на конгрессе ЕАА был рассмотрен вопрос лишения Балахничева звания почетного члена совета организации.

«Лишение почетного членства в ЕАА — это чисто технический вопрос, который можно было вообще не выносить на политический уровень и внутри себя решить его. Я согласен с тем, что меня лишили членства в ЕАА, я не хочу быть в этой организации ни в каком качестве. Они что, хотят из мелкой детали сделать какое-то большое политическое событие против России? Ну, пожалуйста, это на их совести. Голосование зачем-то устроили. Если уж устроили его, оно должно было быть тайным, а не открытым», — сказал Балахничев по телефону.

«Какое может быть вообще голосование, когда я сам лично давно уже написал заявление о выходе из IAAF и ЕАА? Как я мог оставаться членом ЕАА? Из меня делают какую-то игрушку. Пусть (глава ЕАА Свен Арне) Хансен занимается своими проблемами. ЕАА уже изжила себя как организация. Я отправлю их значки своевременно «Почтой России», — добавил собеседник агентства.

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