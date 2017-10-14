Балахничев вернет значок Европейской легкоатлетической ассоциации «Почтой России»

«Лишение почетного членства в ЕАА — это чисто технический вопрос, который можно было вообще не выносить на политический уровень и внутри себя решить его. Я согласен с тем, что меня лишили членства в ЕАА, я не хочу быть в этой организации ни в каком качестве. Они что, хотят из мелкой детали сделать какое-то большое политическое событие против России? Ну, пожалуйста, это на их совести. Голосование зачем-то устроили. Если уж устроили его, оно должно было быть тайным, а не открытым», — сказал Балахничев по телефону.