Балахничев вернет значок Европейской легкоатлетической ассоциации «Почтой России»
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике в январе 2016 года принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева. В субботу на конгрессе ЕАА был рассмотрен вопрос лишения Балахничева звания почетного члена совета организации.
«Лишение почетного членства в ЕАА — это чисто технический вопрос, который можно было вообще не выносить на политический уровень и внутри себя решить его. Я согласен с тем, что меня лишили членства в ЕАА, я не хочу быть в этой организации ни в каком качестве. Они что, хотят из мелкой детали сделать
«Какое может быть вообще голосование, когда я сам лично давно уже написал заявление о выходе из IAAF и ЕАА? Как я мог оставаться членом ЕАА? Из меня делают