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13:05 (мск), источник: ТАСС

Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕАА

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Валентин Балахничев спокойно воспринял исключение из числа почетных членов совета Европейских легкоатлетических ассоциаций (ЕАА). Об этом он рассказал ТАСС.

Совет ЕАА в субботу единогласно решил исключить Балахничева из числа почетных членов.

«Это мелочь в рамках общих решений, я отношусь к этому совершенно спокойно. Единогласно? Потому что они голосовали открыто. Мне кажется, это очередная глупость, думаю, это решение носило технический характер, и вообще не было смысла выносить это на общее голосование», — прокомментировал решение Балахничев.

«Пусть играют в эти игры, это их уровень. Удивило — нет, огорчило — да. Но я это пережил», — добавил он.

«Обычно, кстати, для таких экзекуций выбирают такие прекрасные дни как пятница, суббота или праздники, так и на этот раз, — отметил собеседник ТАСС. — Все сделано красиво. Спасибо за доброе отношение».

В январе 2016 года комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике пожизненно отстранила Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему вменяли в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 и Чикагском марафоне — 2012.

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