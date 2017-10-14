Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕАА

Совет ЕАА в субботу единогласно решил исключить Балахничева из числа почетных членов.

«Это мелочь в рамках общих решений, я отношусь к этому совершенно спокойно. Единогласно? Потому что они голосовали открыто. Мне кажется, это очередная глупость, думаю, это решение носило технический характер, и вообще не было смысла выносить это на общее голосование», — прокомментировал решение Балахничев.

«Пусть играют в эти игры, это их уровень. Удивило — нет, огорчило — да. Но я это пережил», — добавил он.

«Обычно, кстати, для таких экзекуций выбирают такие прекрасные дни как пятница, суббота или праздники, так и на этот раз, — отметил собеседник ТАСС. — Все сделано красиво. Спасибо за доброе отношение».