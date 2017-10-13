Легкоатлетический спортивно-тренировочный центр откроется в Екатеринбурге в 2018 году

Центр будет создан на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП).

«Из федерального бюджета нам будет выделено 80 миллионов рублей, — уточнили в ведомстве. — В этом году строительство объекта ведется за счет средств областного бюджета, в следующем году подойдут федеральные деньги. Легкоатлетический центр на базе комплекса “Калининец” будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года».