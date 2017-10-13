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11:46 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетический спортивно-тренировочный центр откроется в Екатеринбурге в 2018 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Региональный спортивно-тренировочный центр по легкой атлетике будет сдан в эксплуатацию в Екатеринбурге до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

Центр будет создан на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП).

«Из федерального бюджета нам будет выделено 80 миллионов рублей, — уточнили в ведомстве. — В этом году строительство объекта ведется за счет средств областного бюджета, в следующем году подойдут федеральные деньги. Легкоатлетический центр на базе комплекса “Калининец” будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года».

В прошлом году в рамках ФЦП в Свердловской области были сданы в эксплуатацию два региональных спортивно-тренировочных центра. В их числе центр по хоккею и фигурному катанию в Нижнем Тагиле и региональный центр по хоккею в Екатеринбурге.

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