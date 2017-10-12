Телеведущая Алена Петрова и биатлонистка Елена Хрусталева примут участие в женском забеге «Алматы марафона»

Необычный забег проводится в Казахстане уже во второй раз. Участницы стартуют 21 октября в 9 часов утра. Любительницам бега предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Послом доброй воли Женского забега в этом году стала Алена Петрова — популярная ведущая телевизионных программ, модель, а почетной участницей — Елена Хрусталева — биатлонистка, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в индивидуальной гонке на 15 километров и заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, которая также выйдет на старт вместе со всеми любительницами бега.

«Женский забег — один из самых интересных проектов Корпоративного фонда “Смелость быть первым”, помимо самого “Алматы марафона”. Его цель — привлечь к бегу и здоровому образу жизни как можно больше женщин и девушек, которые воодушевляются в компании единомышленниц. Так им легче начать заниматься бегом и принимать участие в соревнованиях», — прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор «Алматы марафона».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Алматы марафона», оплатить взнос и прийти за стартовым пакетом в центр выдачи 18 и 19 октября.

Всех участниц ждут финишерские медали эксклюзивного дизайна, сюрпризы на финише, незабываемая атмосфера спортивного праздника, а победительниц трех возрастных категорий (16−30, 31−44, 45+) — подарки от партнеров.

«Я люблю спорт и любую физическую активность, ведь женщины могут достичь в этом не меньших высот. Хорошо, что есть специализированный забег, предназначенный только для женщин. Бежать только среди девушек — интересный опыт: совсем другие ощущения в плане конкуренции и преодоления себя!» — сказала Елена Хрусталева. Своим примером спортсменка показывает и доказывает, что спорт — это по-женски!

Первый Женский забег стартовал в октябре 2016 года и вызвал небывалый успех среди девушек и женщин. В нем приняли участие казахстанки и иностранные гражданки, работающие и живущие в нашей стране, а также известные деятельницы культуры и спорта.