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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Шамко: Итоги сезона для белорусской легкой атлетики неутешительны

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги сезона для белорусской легкой атлетики неутешительны. Такое мнение на совместном заседании коллегии Минспорта и исполкома Белорусской федерации легкой атлетики высказал министр спорта и туризма Александр Шамко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Источник: БЕЛТА

Открывая заседание, Александр Шамко отметил, что разговор о состоянии дел в легкой атлетике назрел давно и является продолжением сложившейся практики открытого и откровенного обсуждения проблем и способов их решения.

«Мы подводим некоторые итоги завершившегося сезона, и здесь нечего скрывать — они неутешительные. Все слышали справедливую критику в адрес легкоатлетов из уст Президента на Олимпийском собрании. Многочисленная армия поклонников этого медалеемкого вида спорта ожидала в этом году большего от наших атлетов. Тем более что финансирование национальной команды обеспечивается в полном объеме, есть научное и медицинское сопровождение, хорошая инфраструктура, уже подросла неплохая молодежь. Т.е. потенциал есть, но что помешало его реализовать в полной мере? Необходимо разобраться, где мы недорабатываем и почему», — сказал Александр Шамко.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что первый год после летней Олимпиады не всегда получается результативным. По различным причинам национальная команда подошла к чемпионату мира — 2017 не в оптимальном составе.

«При этом амбиции у всех большие, и спортсмены, и тренеры уже обрели значительный опыт, все знают, над чем нужно работать. Да, мы не оправдали надежды болельщиков по результатам чемпионата в Лондоне, и я за это уже извинился перед общественностью, но мы обязательно исправимся, для этого необходимо время, терпение и громадный труд», — подчеркнул Вадим Девятовский.

С основным докладом «Об итогах соревновательного сезона 2017 года национальной команды по легкой атлетике и перспективное планирование подготовки к Олимпийским играм 2020 года» выступил главный тренер сборной Игорь Сиводедов.

Опираясь на цифры и факты, он детально проанализировал итоги выступления топовых, а также молодых атлетов в нынешнем сезоне. Наставник команды обратил внимание, что в этот период были и успешные выступления белорусских спортсменов на международной арене. Так, на молодежном чемпионате Европы (U-23) в польском Быдгоще белорусские спортсмены завоевали три медали, с континентального первенства (U-20) в итальянском Гроссето привезли 7 наград, а на мировом форуме (U-18) в кенийском Найроби представителям Беларуси удалось дважды подняться на пьедестал почета. Однако основной старт сезона (чемпионат мира) прошел для отечественных спорстменов без медалей.

По мнению Игоря Сиводевода, основными причинами невыполнения плановых заданий стали недостаточный уровень психологической устойчивости отдельных спортсменов в стрессовой ситуации; методические ошибки ряда личных и старших тренеров в подготовке атлетов к участию в ответственных соревнованиях; недостаточно эффективное взаимодействие национальной команды со специалистами комплексной научной группы.

Главный тренер также обратил внимание, что некоторые специалисты, к сожалению, не уделяют должного внимания восстановительному процессу, порой чрезмерно нагружая своих подопечных.

Во время заседания обсуждались вопросы участия специалистов нацкоманды и РЦОП по легкой атлетике в отборе перспективных спортсменов при комплектовании отделений легкой атлетики центров и училищ олимпийского резерва; укрепления материально-технической базы и кадрового состава детско-юношеских спортивных школ; усиления контроля за ходом централизованной и децентрализованной подготовки спортсменов к II Евроиграм и Олимпиаде 2020 года и ряд других тем.

Подводя итоги заседания, Александр Шамко подчеркнул, что разговор получился полезным.

«Минспорт не ставит своей целью кого-то наказать. Главное — разобраться в проблемах отечественной легкой атлетики, не заниматься самоуспокоением, дескать, есть потенциал, и наши спортсмены еще себя покажут. Мы обязаны все вместе — органы госуправления, федерация, регионы, тренерский состав, научно-медицинский персонал — исправлять ситуацию, обеспечив качественную подготовку атлетов к главным спортивным стартам», — отметил министр.

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