Соревнования по скайраннингу собрали в Севастополе 450 российских и иностранных атлетов
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Международные соревнования по скайраннингу — бегу по горной местности — собрали в Севастополе 450 спортсменов из России и
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Международные соревнования по скайраннингу — бегу по горной местности — собрали в Севастополе 450 спортсменов из России и
«Международные соревнования по скайраннингу стартовали сегодня в Севастополе, 450 спортсменов из разных регионов России, а также из Бельгии, Германии и других стран Европы принимают участие в четырехдневном горном марафоне вдоль Южного берега Крыма. Всего спортсменам предстоит преодолеть около 160 км, суммарный набор высоты при этом составит около 8 тыс. метров. Каждый год забег собирает все больше спортсменов: два года назад их было всего 50, а сегодня — более 400 человек», — сказано в сообщении.
Гонка пройдет в четыре этапа. Участники стартовали в Балаклаве и продолжат путь до Фороса, минуя мыс Айя, скальный массив
Сообщается, что победители соревнований смогут получить необходимую квалификацию для забега на неофициальном чемпионате мира по скайраннингу во Франции.