Соревнования по скайраннингу собрали в Севастополе 450 российских и иностранных атлетов

«Международные соревнования по скайраннингу стартовали сегодня в Севастополе, 450 спортсменов из разных регионов России, а также из Бельгии, Германии и других стран Европы принимают участие в четырехдневном горном марафоне вдоль Южного берега Крыма. Всего спортсменам предстоит преодолеть около 160 км, суммарный набор высоты при этом составит около 8 тыс. метров. Каждый год забег собирает все больше спортсменов: два года назад их было всего 50, а сегодня — более 400 человек», — сказано в сообщении.