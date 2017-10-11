Коу: ВФЛА достигла прогресса при выполнении критериев IAAF

Перед стартом чемпионата мира, который прошел в августе в Лондоне, конгресс IAAF поддержал решение совета организации продлить отстранение ВФЛА. Российской стороне было выдвинуто еще несколько условий, в числе которых восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Первое, что я сделал после приостановления членства ВФЛА, — это создал независимую целевую группу во главе с норвежским антидопинговым экспертом Руне Андерсеном. Было определено пять критериев. Я не знаю, когда ВФЛА будет восстановлена, но я знаю, что есть вещи, которые дают мне уверенность в последние несколько месяцев. На встрече с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным мы обсудили ряд проблем, с которыми столкнулась Россия, и “дорожную карту”, и можно сделать вывод, что прогресс, безусловно, был достигнут», — сказал Коу.

«Наша организация за последний год провела столько реформ, сколько не проводила ни одна другая организация до нас. Мы реструктурировали организацию и внесли 200 изменений в течение года», — сказал Коу, отвечая на вопрос о развитии легкой атлетики после отстранения ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом, поводом для этого стали заявления Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.