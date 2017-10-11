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14:42 (мск), источник: ТАСС

Колобков и Борзаковский обсудили итоги выступления российских легкоатлетов в летнем сезоне

ТАСС, 11 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков в среду провел рабочую встречу с главным тренером сборной команды России по легкой атлетике Юрием Борзаковским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Основной темой обсуждения стали итоги выступления российских спортсменов в прошедшем летнем сезоне и планы подготовки к предстоящим соревнованиям.

Борзаковский отметил лидеров команды — Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Дарью Клишину, а также молодых спортсменов. «Особу хочу выделить троих молодых спортсменов — это 18-летний Сергей Широбоков, 20-летний Данил Лысенко и 23-летний Валерий Пронкин, — сказал Борзаковский. — Они уже сейчас составляют костяк российской команды, у них большой потенциал. Планируем, что все наши сильнейшие атлеты выступят на чемпионате Европы 2018 года в Берлине, чемпионате мира 2019 года в Дохе и, конечно, на Играх в Токио».

Кроме того, Борзаковский выразил надежду, что в ноябре на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет принято решение о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), и те российские спортсмены, которые постоянно проходили допинг-тестирование, будут допущены до участия в соревнованиях под российским флагом. Помимо этого, Борзаковский рассказал о подготовке к российским соревнованиям, в частности к зимнему и летнему легкоатлетическим турам, а также к Фестивалю прыжков с шестом, который состоится в феврале 2018 года в Санкт-Петербурге.

Из 19 российских спортсменов, выступавших летом на чемпионате мира в Лондоне, медали завоевали шесть легкоатлетов (одна золотая и пять серебряных наград). На чемпионате мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, серебро завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).

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