AP: CAS использовал доклад Макларена при вынесении решения по делу легкоатлетки Пятых

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В августе CAS дисквалифицировал Пятых на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что информация из доклада Макларена впервые была использована для дисквалификации спортсмена.

Судья CAS Йенс Эвальд постановил, что «косвенные доказательства», содержащиеся в документах, были достаточными для того, чтобы показать, что Пятых действительно принимала запрещенные вещества, хотя образцы для тестирования не были доступны.

Доклад Макларена

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию WADA по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта. Данные доклада Макларена стали основанием для начала работы специальных комиссий МОК, которые, как ожидается, опубликуют итоги своих расследований до Игр-2018.

Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. В итоге российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе, а МПК не допустил всю российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016.

После выхода второй части доклада члены Национальных антидопинговых организаций (NADO) в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях. Глава WADA Крейг Риди 13 сентября сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена.