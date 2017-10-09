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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Исинбаева: Если мой мировой рекорд побьют, рада не буду

Двукратная Олимпийская чемпионка, 28-кратная рекордсменка мира, член Международного Олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о своём отношении к принадлежащему ей мировому рекорду в прыжках с шестом среди женщин (5,06 м), который Исинбаева установила в 2009 году.

Источник: Reuters

«Если мой рекорд побьют, я, естественно, рада не буду. Вообще. Одному буду только рада — если мой рекорд побьет девочка из России, потому что он останется у нас. Но, если его побьет девочка извне, то я расстроюсь.

Конечно, все мы, спортсмены — эгоисты. И я — жуткая эгоистка по отношению к каждому своему мировому рекорду. Очень жаль, что я не смогла прыгнуть 5,15 м, к которым так стремилась и которые надеялась взять в Рио. 5,06, конечно, не такая космическая высота, как мне хотелось бы. Если бы это была 5,15, в ближайшие сто лет точно бы этот рекорд никто не побил.

Я пока не вижу реальных соперников, претенденток. Но я очень расстроюсь, я вообще не порадуюсь за девочку, которая это сделает. Со своей эгоистической точки зрения.

Но! Если рекорд побьют, я порадуюсь за развитие прыжков с шестом, потому что этой мой вид спорта. Я многое сделала, чтобы он стал узнаваем. Благодаря мне многие девочки поверили в себя и пытаются прыгнуть 5 метров и чуточку выше. И даже мечтают о мировом рекорде. Я порадуюсь, если уровень прыжков с шестом вырастет до стабильных пяти метров и выше, — приводит слова Исинбаевой «Комсомольская правда в Волгограде».

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