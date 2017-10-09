Исинбаева: Если мой мировой рекорд побьют, рада не буду

Источник: Reuters

«Если мой рекорд побьют, я, естественно, рада не буду. Вообще. Одному буду только рада — если мой рекорд побьет девочка из России, потому что он останется у нас. Но, если его побьет девочка извне, то я расстроюсь.

Конечно, все мы, спортсмены — эгоисты. И я — жуткая эгоистка по отношению к каждому своему мировому рекорду. Очень жаль, что я не смогла прыгнуть 5,15 м, к которым так стремилась и которые надеялась взять в Рио. 5,06, конечно, не такая космическая высота, как мне хотелось бы. Если бы это была 5,15, в ближайшие сто лет точно бы этот рекорд никто не побил.

Я пока не вижу реальных соперников, претенденток. Но я очень расстроюсь, я вообще не порадуюсь за девочку, которая это сделает. Со своей эгоистической точки зрения.