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03:04 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин быстрее всех пробежал полумарафон в Пятигорске

Армен Давтян стал чемпионом среди мужчин.

В Пятигорске в минувшее воскресенье прошёл масштабный забег Kavkaz.Run, на который съехались больше тысячи бегунов со всей страны. Профессионалы и любители, а также пенсионеры и ветеран Великой отечественной войны сразились за первенство. Быстрее всех самую длинную дистанцию пробежал житель Хабаровска Армен Давтян, преодолев больше 20 километров.

«Я рад, что проводятся такие мероприятия, где можно мотивировать людей заниматься спортом. Со мной приехал сын, пусть для него это станет хорошим примером», — сообщил корреспонденту ТАСС Армен Давтян.

Полумарафон стал первым спортивным мероприятием подобного рода на Кавказе. Он собрал любителей спорта с различных городов России. Маршрут забега пролегал через живописные места Пятигорска — по асфальтовым тропам на горе Машук, парку «Цветник», месту дуэли поэта Михаила Лермонтова. Протяжённость основной дистанции составила 21,1 километра, к ней допускали только совершеннолетних. Также для участников предусмотрели маршруты в 12 и 6 километров.

Участие в проекте стоило от 800 до 1800 рублей в зависимости от срока подачи заявки и выбранной дистанции. Каждому марафонцу получил вручили пакет с фирменной футболкой и специальным чипом, который фиксировал время и продолжительность забега.

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