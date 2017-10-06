Лысенко признан лучшим молодым легкоатлетом 2017 года в России

Лучшим тренером стал Геннадий Габрилян, чья ученица прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла все старты в минувшем летнем сезоне, став двукратной чемпионкой мира в Лондоне.

ВФЛА также считает, что Ласицкене должна быть признана лучшей легкоатлеткой года, а чемпион мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира этого года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков — лучшим легкоатлетом. Метатель молота Валерий Пронкин может стать лауреатом в номинации «Прорыв года».