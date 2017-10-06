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19:11 (мск), источник: ТАСС

Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страны

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты в ноябре могут вернуть себе право выступать под флагом страны, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) частично восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские легкоатлеты сейчас могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, поскольку членство ВФЛА приостановлено.

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«ВФЛА может быть частично восстановлена, речь идет о том, чтобы получить допуск спортсменов для участия в международных соревнованиях в составе сборной России. Пусть это восстановление произойдет при определенных условиях, пусть при внешнем управлении или как-нибудь еще, но для нас главное — чтобы спортсмены выступали», — сказал Паркин.

«Мы видели, что IAAF уже меняла правила соревнований по ходу игры, за одно заседание совета IAAF. Так что все это [частичное восстановление] реально. Этот вопрос будет обсужден на заседании совета IAAF в ноябре», — добавил он.

Очередная встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF по вопросу восстановления национальной федерации пройдет в конце октября — начале ноября.

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