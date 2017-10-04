Ласицкене вошла в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

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Помимо Ласицкене, которая ранее также была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в мире, на награду претендуют гречанка Екатерина Стефаниди (прыжки с шестом), полька Анита Влодарчик (толкание ядра) и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам.