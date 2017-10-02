Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/31196286/
2 октября 2017, 17:31 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

ТАСС, 2 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

МОСКВА 2 октября. /ТАСС/. Российская <span class=error>прыгунья</span> в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>ИААФ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На звание также претендуют эфиопка Аяна Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийка Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийка Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорватка Сандра Перкович (метание диска), американка Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканка Кастер Семеня (бег на средние дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота).

Среди мужчин на звание легкоатлет года номинированы катарец Мутаз Эсса Баршим (прыжки в высоту), поляк Павел Файдек (метание молота), британец Мо Фара (бег на средние дистанции), американец Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), кениец Элайджи Манангои (бег на средние дистанции), южноафриканец Луво Маньонга (прыжки в длину), ямаец Омар Маклеод (бег с барьерами), американец Кристиан Тэйлор (тройной прыжок), южноафриканец Уэйд ван Никерк (бег на короткие дистанции), немец Йоханнес Феттер (метание копья).

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

Три финалиста будут определены 16 октября. Победители будут объявлены 24 ноября в Монако. Ранее российская спортсменка была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ по легкой атлетике

Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ по легкой атлетике

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов, в числе которых оказались прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья в длину Дарья Клишина, за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Еще 7 новостей  Все новости

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

"Барселона" примет участие в забастовке в Каталонии во вторник

Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре