Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

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На звание также претендуют эфиопка Аяна Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийка Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийка Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорватка Сандра Перкович (метание диска), американка Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканка Кастер Семеня (бег на средние дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота).

Среди мужчин на звание легкоатлет года номинированы катарец Мутаз Эсса Баршим (прыжки в высоту), поляк Павел Файдек (метание молота), британец Мо Фара (бег на средние дистанции), американец Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), кениец Элайджи Манангои (бег на средние дистанции), южноафриканец Луво Маньонга (прыжки в длину), ямаец Омар Маклеод (бег с барьерами), американец Кристиан Тэйлор (тройной прыжок), южноафриканец Уэйд ван Никерк (бег на короткие дистанции), немец Йоханнес Феттер (метание копья).

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

Три финалиста будут определены 16 октября. Победители будут объявлены 24 ноября в Монако. Ранее российская спортсменка была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.