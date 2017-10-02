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2 октября 2017, 15:30 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ по легкой атлетике

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов, в числе которых оказались прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья в длину Дарья Клишина, за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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Кроме Ласицкене и Клишиной благодарность за высокие спортивные достижения на турнире в Лондоне получили ходок Сергей Широбоков, бегун Сергей Шубенков, прыгун в высоту Данил Лысенко и метатель молота Валерий Пронкин.

Чемпионат мира в Лондоне прошел с 4 по 13 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным статусом из-за отстранения ВФЛА и завоевали одну золотую и пять серебряных медалей: чемпионкой мира стала Ласицкене, а Клишина, Широбоков, Шубенков, Лысенко и Пронкин стали серебряными призерами.
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