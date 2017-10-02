Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ по легкой атлетике

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Кроме Ласицкене и Клишиной благодарность за высокие спортивные достижения на турнире в Лондоне получили ходок Сергей Широбоков, бегун Сергей Шубенков, прыгун в высоту Данил Лысенко и метатель молота Валерий Пронкин.