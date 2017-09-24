Кенийцы Элиуд Кипчоге и Глэдис Чероно стали победителями Берлинского марафона

Олимпийский чемпион 2016 года в марафоне Кипчоге в воскресном забеге финишировал с результатом 2 часа 3 минуты 32 секунды, опередив бегунов из Эфиопии Гуйе Адолу (2:03.46) и Мосинета Геремева (2:06.09).

Чероно показала результат 2 часа 20 минут 23 секунды. Второй стала эфиопка Рути Ага Сора (2:20.41). Замкнула тройку кенийка Валери Джемели Айябей (2:20.53).