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https://sport.mail.ru/news/athletics/31107549/
24 сентября 2017, 14:48 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Кенийцы Элиуд Кипчоге и Глэдис Чероно стали победителями Берлинского марафона

Кенийцы Элиуд Кипчоге и Глэдис Чероно стали победителями ежегодного Берлинского марафона.

Олимпийский чемпион 2016 года в марафоне Кипчоге в воскресном забеге финишировал с результатом 2 часа 3 минуты 32 секунды, опередив бегунов из Эфиопии Гуйе Адолу (2:03.46) и Мосинета Геремева (2:06.09).

Чероно показала результат 2 часа 20 минут 23 секунды. Второй стала эфиопка Рути Ага Сора (2:20.41). Замкнула тройку кенийка Валери Джемели Айябей (2:20.53).
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