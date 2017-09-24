Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафона

28-летний Алексеев, стартовавший под первым номером, пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 14 минут 13 секунд. Он также выиграл Московский марафон в 2016 году, показав при этом рекордное время 2 часа 13 минут 40 секунд.

В этом сезоне Алексеев занял второе место на чемпионате России, который проходил в мае в Волгограде.