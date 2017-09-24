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24 сентября 2017, 12:23 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафона

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Артем Алексеев выиграл Московский марафон 2017 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

28-летний Алексеев, стартовавший под первым номером, пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 14 минут 13 секунд. Он также выиграл Московский марафон в 2016 году, показав при этом рекордное время 2 часа 13 минут 40 секунд.

В этом сезоне Алексеев занял второе место на чемпионате России, который проходил в мае в Волгограде.
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