Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафона
МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Артем Алексеев выиграл Московский марафон 2017 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
28-летний Алексеев, стартовавший под первым номером, пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 14 минут 13 секунд. Он также выиграл Московский марафон в 2016 году, показав при этом рекордное время 2 часа 13 минут 40 секунд.
В этом сезоне Алексеев занял второе место на чемпионате России, который проходил в мае в Волгограде.
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