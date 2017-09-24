Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафона
МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Игорь Максимов и Елена Седова стали победителями забега на 10 км, который проходил в рамках Московского марафона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Максимов преодолел дистанцию за 29 минут 10 секунд, второе место занял Искандер Ядгаров, третье — Ринас Ахмадеев.
В женском забеге вслед за действующей чемпионкой России на 10-километровке Седовой (33,50) к финишу пришли Екатерина Соколенко и Галина Виноградова.
Позднее определятся победители у мужчин и женщин на марафонской дистанции.
Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2017 году на старт выйдут более 30 тысяч человек.
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