Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафона

Максимов преодолел дистанцию за 29 минут 10 секунд, второе место занял Искандер Ядгаров, третье — Ринас Ахмадеев.

В женском забеге вслед за действующей чемпионкой России на 10-километровке Седовой (33,50) к финишу пришли Екатерина Соколенко и Галина Виноградова.

Позднее определятся победители у мужчин и женщин на марафонской дистанции.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2017 году на старт выйдут более 30 тысяч человек.