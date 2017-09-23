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23 сентября 2017, 11:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Спортсмен из Воронежской области стал победителем Владивостокского марафона

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Победителем II Международного марафона во Владивостоке стал спортсмен из Воронежской области Сергей Попов, преодолевший дистанцию за 2 часа 24 минуты и 20 секунд. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Вторым стал Евгений Бушков из Владивостока, пробежавший дистанцию за 2 часа 25 минут 59 секунд. Третье место занял Евгений Сафронов из Уфы с результатом 02:29.02.

Всего в соревнованиях «Мосты Владивостока» приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 18 стран и более чем 100 городов, представляющих свыше 30 регионов России. Участникам можно было выбрать один из трех маршрутов: 5, 21,1 или 42,2 километра. Также организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей и спортсменов с ограниченными возможностями протяженностью в 1 км.

Маршрут марафона был проложен по острову Русский, вантовым мостам Русский и Золотой, центральным улицам приморской столицы. Финиш состоялся на главной площади Владивостока.

В этом году марафон открыл программу празднования традиционного праздника Приморья «День тигра», который посвящен охране природы и редких обитателей Уссурийской тайги. Первый международный марафон во Владивостоке состоялся год назад.
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