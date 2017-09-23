Ольга Рыпакова: Для победы пришлось приложить усилия

— У вас был очень насыщенный сезон, наполненный событиями как приятного, так и неприятного характера. Как нашли мотивацию для того, чтобы выступить ещё и на Азиатских Играх в Ашхабаде?

— Наверное, сыграло свою роль любопытство. Хотелось посетить эту страну, этот город, где я ещё ни разу не была. Но наслышана о замечательных спортивных объектах дворцового стиля. Это очень заинтриговало. Безусловно, хотелось ещё раз выступить на Азиатских Играх в помещениях. На этих соревнованиях я не выступала уже очень давно, хотелось попрыгать в длину, тем более, что соперницы были очень серьёзными. Нужно было почувствовать конкуренцию.

— В последний раз вы выступали на Азиатских Играх в помещениях в 2009 году. Что-то в плане уровня организации и конкуренции в ваших видах с тех пор изменилось?

— Разница большая. О конкуренции, честно говоря, мне сложно судить, всё-таки много лет прошло, соперницы поменялись. А организация была на очень высоком уровне. Разница в этом компоненте просто колоссальная по сравнению с 2009 годом. Сейчас Азиатские Игры в помещениях проводятся на одном уровне с Чемпионатами Мира и Олимпийскими Играми. Условия для проживания, для выступления, организация непосредственного соревновательного процесса — всё на очень высоком уровне. Раньше в Азии я нигде такого не видела, кроме, конечно, Пекина, где проводились Олимпийские Игры-2008 и Чемпионат Мира-2015.

— Немного непривычно видеть Туркменистан в качестве главной спортивной державы Азии, находясь на вершине медального зачёта…

— Да, они удивили всех своими результатами, своим великолепием и роскошью. Очень хочется, чтобы там провели и соревнования самого высокого уровня. Посмотрим, всё впереди, условия в Ашхабаде для этого есть. Как сказали сами организаторы, единственное, в чём нужно прибавить, так это в количестве судей. Для проведения Азиатских Игр пришлось приглашать арбитров с разных стран. Своих судей у них пока не хватает.

— Рекорд Азиатских Игр в помещениях принадлежит вам же и держится с 2009 года. Ехали в Ашхабад с целью установить новый?

— Нет, нет. Никаких таких планов у нас не было. Хотелось, конечно, помочь сборной Казахстана пополнить копилку двумя золотыми медалями, и это получилось.

— В прыжках в длину на крупном мировом соревновании вы в последний раз выступали в 2010 году в Сплите на Континентальном кубке. Что побудило вас попрыгать в длину и на сей раз?

— Спортивный интерес, наверное. Здесь и конкуренция была вполне достойная. Конечно, на стартах мирового уровня я выступать в прыжках в длину не буду, но здесь это было интересно. На тренировках у меня получались неплохие прыжки. В Ашхабаде пришлось приложить усилия, чтобы одержать победу.

— По ходу соревнований какое-то опасение за результат, за первое место возникало?

— Ещё как! Лидер сезона в Азии из Вьетнама прыгала передо мной, и сделала очень хорошую попытку на 6,36 м. Я ещё не знала точный результат, но тренер подсказал, что нужно прыгать, и я пошла настраиваться. Пятый прыжок я пропустила, но в шестом необходимо было прыгнуть.

— Что приключилось с Ириной Эктовой?

— Честно говоря, не знаю. Что-то не пошло, не получилось. Сама она никак не комментирует, поэтому и я судить не возьмусь.

— В тройном прыжке выступать, вообще, было интересно? Всё-таки преимущество более чем в метр…

— Здесь тоже были свои моменты с трудностями. В первой попытке я заступила, во второй мне немного помешали на разбеге и пришлось просто пробежать по сектору. В третьем прыжке я прыгала уже просто для зачётной попытки. Но результат меньше 14 метров меня не устраивал, поэтому я выполнила ещё и четвёртый прыжок. И только показав нужный результат, я решила более не выходить в сектор. Тем более, что уже и усталость немного накопилась после прыжков в длину.

— Что теперь? Отдых, восстановление?

— Да, безусловно, нужно провести восстановительные процедуры, отдохнуть нужно так хорошо, чтобы набраться сил к следующему летнему сезону. Там уже буду и летние Азиатские Игры, и другие интересные старты.

— То есть «зиму» пока не рассматриваете?

— Пока под вопросом. Сейчас соберёмся, и будем рассматривать вопрос о том, нужна нам «зима» или нет.