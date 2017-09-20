Зачем призер чемпионата России перебрался в Израиль

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Международная федерация (ИААФ) уже почти два года применяет антироссийские санкции, в результате которых наши спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Когда санкции только появились, было немало разговоров о том, что профессиональных легкоатлетов у нас просто не останется. Зачем, мол, тренироваться, если никакой возможности выиграть серьезный титул или заработать все равно нет?

Черт оказался не так страшен, как его малюют. Легкоатлеты продолжают получать зарплаты как члены сборной, а некоторым из них посчастливилось получить от ИААФ разрешение соревноваться за рубежом, пусть и в нейтральном статусе. В результате, реально закончивших карьеру или уехавших из страны спортсменов почти нет. Пример Максима Колесникова — единичный.

Колесников — не звездный, но довольно перспективный спортсмен. Ему исполнилось 26, самым успешным получился прошлый сезон. В феврале этого года на чемпионате России он установил личный рекорд — 8,01 м — и занял второе место. Это не бог весть что на мировом уровне, но в России прыгунов, способных улетать за 8 метров, сейчас можно пересчитать на пальцах одной руки.

После этого Колесникова включили в резервный состав сборной страны. Тем удивительнее, что Максим принял решение отказаться от стабильной зарплаты и внезапно уехал в Израиль. Более того, ИААФ временно наложила карантин на смену спортивного гражданства, пытаясь разобраться, прежде всего, с массовыми переходами на коммерческой основе спортсменов из африканских стран. А в результате, страдает пока и Колесников, который не может начать даже формального процесса смены страны.

ПЕРЕХОДЫ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ В НОЯБРЕ

— Я переехал в Израиль по семейным обстоятельствам, — рассказал «СЭ» Колесников. — У меня есть близкие родственники — евреи, и я официально получил израильское гражданство как новый репатриант. Причем случилось это уже полгода назад. Подчеркну, что сменил страну не из спортивных мотивов, и поначалу даже не знал, как и где я буду тренироваться.

— Вы продолжаете тренироваться, проживая в Израиле? Условия для тренировок там лучше или хуже, чем в России?

— Тут меньше конкуренции, и это в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Проще попасть на международные соревнования, потому что как такового отбора нет, главное — результат показать. Но с другой стороны, в конкуренции как раз и рождаются высокие результаты.

— Из-за запрета на переходы со стороны ИААФ вы по-прежнему считаетесь российским спортсменом. Вы пытались обращаться в международную федерацию, чтобы получить право стартовать хотя бы в нейтральном статусе?

— Я изучал этот вопрос, но понял, что перспективы нет, никто бы мне нейтральный статус не дал. В России в пул внесоревновательного тестирования я входил всего полгода, потом меня из него вычеркнули. А чтобы на что-то рассчитывать, нужно было быть в пуле как минимум год, и то не факт, что допустили бы. Поэтому буду ждать, пока переходы разрешат, и выступать уже как израильский спортсмен. Я писал в ИААФ, мне ответили, что возможно, это произойдет в ноябре.

— Для Израиля вы топовый спортсмен, ваш личный результат выше национального рекорда. Местная федерация проявляет к вам интерес?

— Изначально меня в Израиль никто не звал, переезд — это только моя личная инициатива. Но когда я обратился в федерацию, они обещали помогать с подготовкой.

— В России вы тренировались у известного наставника Евгения Тер-Аванесова. Продолжаете поддерживать с ним связь?

— Конечно, мы регулярно общаемся. Я до сих пор тренируюсь по его планам. Наверняка это еще не решено, но, возможно, я даже на сборы из Израиля буду ездить вместе с его группой.

— Этим летом уже в Израиле вы прыгали недалеко — на 7,49 м, хотя минувшая зима получилась самой успешной в вашей карьере.

— Физически я был готов на результат за 8 метров уже очень давно, года четыре — пять назад. Но техника подводила, все время вылезали ошибки. Зимой, наконец, прыжки стали удаваться. Все было хорошо, но в связи с переездом подготовка сбилась. Я мало тренировался, была масса бытовых проблем, отсюда и такой невысокий результат. Я чувствую в себе потенциал прыгать гораздо дальше. Если переход разрешат, хочу выступить уже за Израиль на чемпионате Европы 2018 года.

— Для вас будет там делом чести обыграть российских прыгунов в длину?

— Конечно, нет!

ШЕВЧЕНКО И БЫКОВУ НЕ РАЗРЕШАЮТ ПЕРЕХОД В РОССИЮ

Параллельно с уходом Колесникова двое украинских спортсменов стремятся, наоборот, пополнить состав сборной России. Это бегунья на средние дистанции Анжела Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков. Оба переехали в Санкт-Петербург и обратились в Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ) с просьбой разрешить переход.

Однако руководители ФЛАУ ответили отказом. В результате, даже если запрет на смены спортивного гражданства со стороны ИААФ будет снят, Шевченко и Быкову придется отсидеть три года в карантине и не выступать в этот период на международных стартах.