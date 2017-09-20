Бубку обвинили в коррупции

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Французское издание Le Monde обвинило в коррупции старшего вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Сергея Бубку.

В журнале располагают документами, что Бубка перевел $45 тыс. на счет офшорной компании New Mills Investments. Ее бенефициаром был казначей ИААФ и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Интерес у журналистов вызвало обстоятельство, что в тот же день от New Mills Investments аналогичная сумма поступила в компанию Papa Massata Diack, хозяином которой был сын бывшего президента ИААФ Ламин Диак.

Деньги могли быть направлены на покупку членов жюри, выбиравшего место проведения Олимпиады-2016. СМИ сообщали, что бразильский бизнесмен Соареc Фильо заплатил Папе Массату Диаку взятку в размере $1,5 млн.

«Папа Массата Дьяк занимает центральное место в двух судебных отчетах, открытых французским национальным финансовым прокурором, по подозрению в коррупции во главе ИААФ и об условиях распределения летних игр 2016 года в Рио и 2020 году Токио», — пишет Le Monde.

В то же время сам Папа Муссата Дьяк категорически отвергает все обвинения.

«Подозрения в коррупции — это самая большая ложь в истории», — заявил бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

В марте 2017 года директор по связям с общественностью оргкомитета Рио-2016 Марио Андрада в интервью Reuters также высказалась относительно темы коррупции при определении страны-хозяйки Игр-2016.

«Победа Рио была чистой. Французское расследование касается шести членов МОК, и шесть членов не изменили бы результат вообще», — сказала Андрада.

Не остался в стороне и один из фигурантов сделки бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничев.

«Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр.

Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка.

Перевод средств был связан с расширением проведения «Звезд шеста», с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований, — заявил Балахничев «Р-Спорту».

Сам Бубка тоже прокомментировал обвинения в свой адрес.

«Я не совершал ничего противозаконного. Это платеж Валентину Балахничеву за консультационные услуги по расширению турнира “Звезд Шеста” в других городах мира. Le Monde ошибается. Это все, что я могу сказать», — заявил он агентству «НСН».

Ранее глава ИААФ Ламин Диака был обвинен в том, что 2011 году получил около €1 млн за сокрытие данных о положительных допинг-пробах.

В начале 2016 года Комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций пожизненно отстранила его сына Папу Массата Диака и Балахничева от работы в спорте.

А уже в сентябре 2017 года финансовая прокуратура Франции объявила, что вскрыла крупномасштабную коррупционную схему, в которой оказались замешаны экс-консультант Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Папа Массат Диак, сын бывшего президента организации Ламина Диака, и один из высокопоставленных членов Международного олимпийского комитета (МОК).

Бразильская полиция также расследует международную коррупционную схемы по покупке голосов членов Международного олимпийского комитета. Бразильские СМИ сообщают, что обыски прошли у главы Олимпийского комитета страны Карлос Артура Нузмана, а также у местного предпринимателя Артура Соареcа Фильо по прозвищу Король Артур.

Что касается Валентина Балахничева, то в феврале 2015 года он покинул пост главы ВФЛА после допингового скандала в российской легкой атлетике.

«Мой уход вызвал ряд обстоятельств. В их числе уважение к той организации, которую я возглавляю, а также уважение к себе. От меня ожидали этого поступка», — говорил Балахничев.