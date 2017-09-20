Член МОК Бубка: Платеж Балахничеву не был чем-то незаконным
ТАСС, 20 сентября. Выплаты, произведенные членом Международного олимпийского комитета (МОК) Сергеем Бубкой бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву, не были
чем-то незаконным. Об этом заявил Бубка, чьи слова приводит издание L’Eqiupe.
Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.
«Я полностью отрицаю, что совершил
В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных
В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.
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