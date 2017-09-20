Валентин Балахничев: Все мы попали в какой-то непонятый фильм ужасов
Бывший президент ВФЛА — о статье в Le Monde.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Французское издание Le Monde сообщило, что первый
— Ваша реакция?
— Я получал запрос от Le Monde по этой теме. Написал им, что никакой связи этих людей и себя с выборами столицы Олимпийских игр не вижу. Даже не представляю, каким образом я мог повлиять на
— Перевод в 45 тысяч долларов действительно был?
— Раз они говорят, что был, значит, был. Это уже в открытом доступе и не является тайной следствия. Она
— Вы не помните, для чего переводились такие средства?
— В то время мы работали с Сергеем Бубкой над расширением серии соревнований «Звезды шеста», которые проводились в Донецке. Была соответствующая программа, мы хотели осуществить ее, но, к сожалению, жизнь повернулась так, что ее реализация после 2012 года стала невозможной.
— С Сергеем Назаровичем не общались после публикации?
— Мы с ним давно не общаемся, такой необходимости не было.
— Может ли на этот раз быть повторение истории с Патриком Хикки, которого обвиняли в махинации с билетами на Играх-2016, несколько месяцев держали в Бразилии, сняли практически со всех постов, а потом сказали, что никаких доказательств его вины нет?
— Мне кажется, все мы попали в
— Хоть
— А как иначе? Пока человек живой, такое не может не вызывать у него эмоций.
— Что посоветуете Бубке, который впервые попал в столь неприятную ситуацию?
— У Сергея Назаровича достаточно много возможностей и хватает ума, чтобы защищать свои интересы. А мои советы могут быть использованы против него, поэтому воздержусь от них.
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