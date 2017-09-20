Валентин Балахничев: Все мы попали в какой-то непонятый фильм ужасов

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Французское издание Le Monde сообщило, что первый вице-президент Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Сергей Бубка может быть причастен к коррупционной сделке с участием сына экс-главы ИААФ Ламина Диака, Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. «СЭ» за комментариями обратился к самому Балахничеву.

— Ваша реакция?

— Я получал запрос от Le Monde по этой теме. Написал им, что никакой связи этих людей и себя с выборами столицы Олимпийских игр не вижу. Даже не представляю, каким образом я мог повлиять на кого-то в принятии такого решения.

— Перевод в 45 тысяч долларов действительно был?

— Раз они говорят, что был, значит, был. Это уже в открытом доступе и не является тайной следствия. Она почему-то регулярно нарушается французской стороной.

— Вы не помните, для чего переводились такие средства?

— В то время мы работали с Сергеем Бубкой над расширением серии соревнований «Звезды шеста», которые проводились в Донецке. Была соответствующая программа, мы хотели осуществить ее, но, к сожалению, жизнь повернулась так, что ее реализация после 2012 года стала невозможной.

— С Сергеем Назаровичем не общались после публикации?

— Мы с ним давно не общаемся, такой необходимости не было.

— Может ли на этот раз быть повторение истории с Патриком Хикки, которого обвиняли в махинации с билетами на Играх-2016, несколько месяцев держали в Бразилии, сняли практически со всех постов, а потом сказали, что никаких доказательств его вины нет?

— Мне кажется, все мы попали в какой-то непонятный фильм ужасов, где этот самый ужас продолжается без конца. Проходит одна история, на ровном месте возникает другая, которая так же высосана из пальца. Но западные СМИ подают это, как огромные нарушения. Я про себя уже не говорю, но тень падает на тех людей, репутация которых прежде никогда не была запятнана.

— Хоть какие-то эмоции новые обвинительные публикации у вас вызывают?

— А как иначе? Пока человек живой, такое не может не вызывать у него эмоций.

— Что посоветуете Бубке, который впервые попал в столь неприятную ситуацию?

— У Сергея Назаровича достаточно много возможностей и хватает ума, чтобы защищать свои интересы. А мои советы могут быть использованы против него, поэтому воздержусь от них.