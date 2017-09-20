Балахничев: Говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

Французская газета Le Monde утверждает, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. По данным издания, также с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

«Это были наши с Сергеем Бубкой собственные проекты в связи с развитием серии турниров “Звезды шеста”, которые он проводил в Донецке, — сказал Балахничев. — Мы хотели такую серию проводить как в России, так и в остальных странах СНГ и Европе. Говорить о какой-то коррупции в связи с 2016 годом (с Олимпийскими играми) достаточно наивно».

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание, и за то, что он не сообщил о переводе Шобуховой денег бывшему старшему тренеру сборной России по группе выносливости Алексею Мельникову. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущений Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и Чикагском марафоне 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него ИААФ в январе 2016 года. Также CAS оставил в силе пожизненное наказание сына Диака.