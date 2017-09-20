Балахничев: Говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно
МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наивно говорить о коррупции в отношении члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубки, он переводил деньги для развития серии легкоатлетических турниров «Звезды шеста». Об этом ТАСС сообщил бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Балахничев.
Французская газета Le Monde утверждает, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. По данным издания, также с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.
«Это были наши с Сергеем Бубкой собственные проекты в связи с развитием серии турниров “Звезды шеста”, которые он проводил в Донецке, — сказал Балахничев. — Мы хотели такую серию проводить как в России, так и в остальных странах СНГ и Европе. Говорить о
В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных
В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него ИААФ в январе 2016 года. Также CAS оставил в силе пожизненное наказание сына Диака.
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