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20 сентября 2017, 11:30 | Летние: Легкая атлетика | Прессбол

Сергей Бубка подозревается в коррупции

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына бывшего главы IAAF Ламина Диака — Папа Массата Диака — и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает Le Monde.

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына бывшего главы IAAF Ламина Диака — Папа Массата Диака — и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева сообщает Le Monde. Увеличить
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По данным авторитетного французского издания, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев.

В материале говорится, что незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму — 45 033 доллара — компании Папа Массата Диака.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева от спортивной деятельности.
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Новости Легкой атлетики

Балахничев: Говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

Балахничев: Говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наивно говорить о коррупции в отношении члена Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубки, он переводил деньги для развития серии легкоатлетических турниров «Звезды шеста». Об этом ТАСС сообщил бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Балахничев.
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