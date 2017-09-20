Сергей Бубка подозревается в коррупции

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По данным авторитетного французского издания, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев.

В материале говорится, что незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму — 45 033 доллара — компании Папа Массата Диака.



В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева от спортивной деятельности.