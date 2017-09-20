Казахстанские легкоатлеты завоевали шесть медалей во второй день Азиатских игр в помещении

Ольга Рыпакова стала победительницей Азиады-2017 в тройном прыжке, Элина Михина — в беге на 400 метров, а Виктория Зябкина — в спринте на 60 метров.

Серебряную медаль в тройном прыжке получила Мария Овчинникова. Бронзовых наград удостоились Ольга Сафронова (60 метров) и Михаил Литвин (400 метров). Золотой почин 19 сентября внесла самая именитая легкоатлетка Казахстана Ольга Рыпакова.

После заступа в первой попытке и пробежки во второй, Рыпакова затем, не доступив для страховки, прыгнула на 13.96 метров. А в четвертой попытке заметно улучшила этот результат — 14.32 и одержала безоговорочную победу, ставшая второй на этом турнире! Второй казахстанской участнице Марии Овчинниковой серебряную медаль обеспечил прыжок на 13.21 метров.

Выше всяческих похвал 19 сентября выступила Элина Михина в финале на 400 метров. Ее заряженность на победу чувствовалась с первых метров дистанции. Свой же полуфинальный результат она улучшила более, чем на 2 (!) секунды. Соперницам оставалось только оспаривать «серебро» и «бронзу». Время Михиной в финале — 53.37. Второй стала Нгуен Тхи Ханг из Вьетнама — 54.41, третье место заняла Атчима Чуан из Таиланда — 54.45. Причем обе установили личные рекорды. Но даже этого оказалось явно недостаточно, чтобы конкурировать с казахстанской бегуньей.

Третью золотую медаль для казахстанской команды добыла 19 сентября добыла Виктория Зябкина, в очередной раз подтвердив свой статус лучшего спринтера Азии. В беге на 60 метров она вышла в финал со вторым временем, а в решающем забеге за награды была вне конкуренции — 7.32 сек. Второй финишировала вьетнамка Ли Ту Чинх — 7.36. А вот «бронзу» завоевала еще одна казахстанская бегунья Ольга Сафронова — 7.43. По итогам двух полуфиналов у нее был восьмой результат и не удобная восьмая, крайняя дорожка. Поэтому ее бронзовый успех был настоящим прорывом на пьедестал почета. То же самое можно и сказать о Михаиле Литвине, ставшим бронзовым призером Азиатских игр в беге на 400 метров. Причем свое лучше время на этих соревнованиях он показал именно в финале — 46.51.

После двух дней соревнований по легкой атлетике на Азиатских играх в Ашхабаде в активе команды Казахстана 10 медалей (6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых). Напомним, что в первый соревновательный день, 18 сентября обладателями золотых медалей стали Ольга Рыпакова (прыжки в длину), Иван Иванов (толкание ядра) и Сергей Григорьев (прыжки с шестом). А Анастасия Виноградова была третьей в беге на 60 метров с барьерами.

Фото ФЛА РК.