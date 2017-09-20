Мария Ласицкене: На ЧМ запрещали стоять рядом с флагом России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Напомним, что 19 атлетов России из-за дисквалификации ВФЛА выступали под нейтральным флагом, им также было запрещено всячески демонстрировать национальную принадлежность. Ласицкене, впрочем, это не помешало завоевать золото в своей дисциплине.
— Пришлось внимательнее выбирать аксессуары, — цитирует «Евроспорт» Ласицкене. — Нам во всем запретили использовать цвета российского флага — в браслетах, резинках для волос, майках. Нельзя было петь гимн, а капелла и проигрывать его на телефоне. Такое ощущение, что мы когда-то ходили по коридорам и распевали. Да ни одна сборная так не делает. Но нам лишний раз напомнили, чтобы вообще не показывали, откуда мы. За нарушение этих правил могли дисквалифицировать без возможности оспаривания. Просто отобрали бы медаль и сказали: «До свидания».
— Какой ужас.
— Дошло до того, что я содрала с чемодана надпись «Россия». Перестраховалась. Вдруг кто-то придерется. Еще там был пункт, по которому я не должна находиться рядом с флагом. И меня как раз позвала фотографироваться болельщица с огромным триколором. Пришлось сказать: «Я бы с удовольствием, но извините, нельзя». Сфоткалась только издалека. Это, конечно, полный маразм. Все понимают, что такое отношение к чистым атлетам — глупость. А вся история — ужасная некрасивая игра.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Начатое в 2017 году сотрудничество организаторов Московского марафона с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) станет первым шагом этого забега к получению золотого лейбла Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.