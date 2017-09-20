Мария Ласицкене: На ЧМ запрещали стоять рядом с флагом России

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Напомним, что 19 атлетов России из-за дисквалификации ВФЛА выступали под нейтральным флагом, им также было запрещено всячески демонстрировать национальную принадлежность. Ласицкене, впрочем, это не помешало завоевать золото в своей дисциплине.

фоторепортаж Ласицкене принесла России первое золото ЧМ в Лондоне Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Она стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра (с первой попытки).

— Пришлось внимательнее выбирать аксессуары, — цитирует «Евроспорт» Ласицкене. — Нам во всем запретили использовать цвета российского флага — в браслетах, резинках для волос, майках. Нельзя было петь гимн, а капелла и проигрывать его на телефоне. Такое ощущение, что мы когда-то ходили по коридорам и распевали. Да ни одна сборная так не делает. Но нам лишний раз напомнили, чтобы вообще не показывали, откуда мы. За нарушение этих правил могли дисквалифицировать без возможности оспаривания. Просто отобрали бы медаль и сказали: «До свидания».

— Какой ужас.