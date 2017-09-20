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20 сентября 2017, 0:21 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Мария Ласицкене: На ЧМ запрещали стоять рядом с флагом России

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала о строгом контроле спортсменов России на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

Российская <span class=error>прыгунья</span> в высоту Мария Ласицкене рассказала о строгом контроле спортсменов России на чемпионате мира-2017 в Лондоне. Увеличить
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Напомним, что 19 атлетов России из-за дисквалификации ВФЛА выступали под нейтральным флагом, им также было запрещено всячески демонстрировать национальную принадлежность. Ласицкене, впрочем, это не помешало завоевать золото в своей дисциплине.

— Пришлось внимательнее выбирать аксессуары, — цитирует «Евроспорт» Ласицкене. — Нам во всем запретили использовать цвета российского флага — в браслетах, резинках для волос, майках. Нельзя было петь гимн, а капелла и проигрывать его на телефоне. Такое ощущение, что мы когда-то ходили по коридорам и распевали. Да ни одна сборная так не делает. Но нам лишний раз напомнили, чтобы вообще не показывали, откуда мы. За нарушение этих правил могли дисквалифицировать без возможности оспаривания. Просто отобрали бы медаль и сказали: «До свидания».

— Какой ужас.

— Дошло до того, что я содрала с чемодана надпись «Россия». Перестраховалась. Вдруг кто-то придерется. Еще там был пункт, по которому я не должна находиться рядом с флагом. И меня как раз позвала фотографироваться болельщица с огромным триколором. Пришлось сказать: «Я бы с удовольствием, но извините, нельзя». Сфоткалась только издалека. Это, конечно, полный маразм. Все понимают, что такое отношение к чистым атлетам — глупость. А вся история — ужасная некрасивая игра.
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