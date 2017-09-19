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19 сентября 2017, 16:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Директор: Сотрудничество с РУСАДА станет первым шагом Московского марафона на пути в элиту

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Начатое в 2017 году сотрудничество организаторов Московского марафона с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) станет первым шагом этого забега к получению золотого лейбла Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

<em>МОСКВА 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей <span class=error>Карташов</span>/.</em> Начатое в 2017 году сотрудничество организаторов Московского марафона с Российским антидопинговым агентством (<span class=error>РУСАДА</span>) станет первым шагом этого забега к получению золотого <span class=error>лейбла</span> Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>ИААФ</span>). Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов. Увеличить
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Московский марафон и РУСАДА в начале сентября заключили договор о сотрудничестве.

«Для нас важным шагом является то, что мы подписали договор с РУСАДА, — заметил Тарасов. — Мы за “чистый” спорт. Это первый шаг, чтобы через 5 лет дойти до золотого лейбла ИААФ, который присваивается самым значимым марафонам».

«На данный момент зарегистрировано 28 тысяч участников, — продолжил Тарасов. — Марафон стартует и финиширует в традиционном месте — Лужниках. В этом году очень хотелось бы побить рекорд марафона, чтобы сильнейшие мужчины выбежали из 2 часов 12 минут. Исходя из состава участников, это вполне по силам».

Призовой фонд Московского марафона, который пройдет 24 сентября, превысит 3 млн рублей.
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