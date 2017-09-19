Травмированный казахстанец выиграл золотую медаль Азиатских игр в Ашхабаде

«Друзья, я написал накануне о том, что одну из наших золотых медалей принес Сергей Григорьев. И только потом мы узнали — Сергей пожаловался на плохое самочувствие: при прыжке с шестом он неудачно приземлился на бедро. Вы представляете, друзья, парень получил травму, но все равно добыл для страны “золото”!», — написал министр в Фейсбуке.

По его словам, Сергея тут же повезли на осмотр в Международный медицинский комплекс неврологии. «Хочу отметить руководство медкомплекса, которое нас поддержало в этой ситуации и сразу пошло навстречу, проведя нашему спортсмену все необходимые процедуры. Еще хочу отметить, друзья, ту огромную нагрузку, которую зачастую испытывают спортсмены. К примеру, Сергей буквально в мае стал победителем международного турнира в Пусане (Корея), где к тому же установил личный рекорд, а в конце августа выиграл для страны “серебро” на Всемирной летней Универсиаде, и вот, середина сентября — “золото” на “Ашхабад-2017”», — написал министр.

Напомним, «золото» команде принесли Сергей Григорьев (прыжки с шестом), Иван Иванов (толкание ядра) и Ольга Рыпакова (прыжки в длину).