На Московском марафоне впервые применят систему видеофиксации результатов
Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что на Московском марафоне впервые будет применена система видеофиксации результатов, сообщает RT.
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«В сравнении с 2016 годом, у нас теперь есть достаточно качественная работа тайминговой системы. Она просто стала более современной: сейчас у нас есть видеофиксация результатов, которой не было до этого. Кроме того, у нас появилась группа, которая занимается приглашением элитных спортсменов. Также улучшена допинговая система. Мы долго ждали, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полномочия от Британского антидопингового агентства (UKAD) и сможет оказывать услуги по тестированию атлетов», — сказал Тарасов.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина надеется в участии российских атлетов и паратлетов на всех Олимпийских и Паралимпийских играх.
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