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19 сентября 2017, 11:18 | Летние: Легкая атлетика | Газета.Ру

На Московском марафоне впервые применят систему видеофиксации результатов

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, что на Московском марафоне впервые будет применена система видеофиксации результатов, сообщает RT.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал что на Московском марафоне впервые будет применена система <span class=error>видеофиксации</span> результатов сообщает RT. Увеличить
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«В сравнении с 2016 годом, у нас теперь есть достаточно качественная работа тайминговой системы. Она просто стала более современной: сейчас у нас есть видеофиксация результатов, которой не было до этого. Кроме того, у нас появилась группа, которая занимается приглашением элитных спортсменов. Также улучшена допинговая система. Мы долго ждали, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полномочия от Британского антидопингового агентства (UKAD) и сможет оказывать услуги по тестированию атлетов», — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина надеется в участии российских атлетов и паратлетов на всех Олимпийских и Паралимпийских играх.
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