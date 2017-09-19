Источник: Российский легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве

«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».