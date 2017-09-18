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18 сентября 2017, 18:30 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Рыпакова и еще два легкоатлета принесли Казахстану «золото» в первый день Азиатских игр в помещениях

Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на стартовавших в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, передает корреспондент Vesti.kz.

В первый день соревнований в столице Туркменистана блеснули легкоатлеты. В толкании ядра первое «золото» Казахстану принес Иван Иванов. После него в тройном прыжке победила Ольга Рыпакова, а в прыжках с жестом — Сергей Григорьев. Причем, Иванов и Григорьев выиграли с рекордом Азиады в помещениях.

Азиада в Ашхабаде продлится до 27 сентября. В соревнованиях принимают участие 150 казахстанских спортсменов в 17 видах спорта.

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получала от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) официальных документов, в которых говорится об отказе ФЛАУ сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, получившим российское гражданство, уже сейчас выступать за Россию. Об этом сообщила ТАСС вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко.
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