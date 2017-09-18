Рыпакова и еще два легкоатлета принесли Казахстану «золото» в первый день Азиатских игр в помещениях
Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на стартовавших в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, передает корреспондент Vesti.kz.
В первый день соревнований в столице Туркменистана блеснули легкоатлеты. В толкании ядра первое «золото» Казахстану принес Иван Иванов. После него в тройном прыжке победила Ольга Рыпакова, а в прыжках с жестом — Сергей Григорьев. Причем, Иванов и Григорьев выиграли с рекордом Азиады в помещениях.
Азиада в Ашхабаде продлится до 27 сентября. В соревнованиях принимают участие 150 казахстанских спортсменов в 17 видах спорта.
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