ВФЛА пока не получила от ФЛАУ официального отказа двум атлетам уже сейчас выступать за РФ

1 6—17 сентября в Виннице проходил совет Федерации легкой атлетики Украины, на котором, в числе прочих, рассматривалась просьба Всероссийской федерации легкой атлетики сократить предусмотренный международным спортивным законодательством переходный период (карантин) и разрешить бегунье на средние дистанции Анжелике Шевченко и прыгуну с шестом Георгию Быкову получить российское спортивное гражданство уже сейчас. Как сообщили ТАСС в ФЛАУ, Совет принял решение отклонить просьбу ВФЛА и постановил, что никаких облегченных вариантов перехода быть не должно, спортсменам необходимо соблюдать международные правила и провести три года в спортивном карантине после получения российского гражданства.

«Мы пока не получили никаких официальных документов от украинских коллег, поэтому давать какие-то официальные комментарии было бы преждевременно, — заметила Тарасенко. — Нам нужно понять, на что они ссылались, принимая такое решение, и какими пунктами правил руководствовались. То есть Украина должна предоставить нам официальный отказ, в котором должно четко указано, на основании чего было принято такое решение. Дождемся ответа, а потом определим свою позицию».

Шевченко и Быков переехали в Санкт-Петербург, Анжелика вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал из Донецка. Как ранее сообщила ТАСС Тарасенко, которая является также Главой Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков — и еще раньше.