ВФЛА пока не получила от ФЛАУ официального отказа двум атлетам уже сейчас выступать за РФ
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получала от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) официальных документов, в которых говорится об отказе ФЛАУ сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, получившим российское гражданство, уже сейчас выступать за Россию. Об этом сообщила ТАСС
вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко.
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«Мы пока не получили никаких официальных документов от украинских коллег, поэтому давать
Шевченко и Быков переехали в
Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах». 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров — за 4.27,20. 23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате
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