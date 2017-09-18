Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетам

Бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Шевченко вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал в Санкт-Петербург из Донецка. Как ранее сообщила ТАСС президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков — еще раньше. ВФЛА несколько месяцев назад обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.

«Этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета Федерации легкой атлетики Украины, и на нем было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства, — отметил собеседник агентства. — Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства».