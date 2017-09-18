Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетам
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, уже получившим гражданство РФ, выступать за Россию. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-службе ФЛАУ.
Бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в
«Этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета Федерации легкой атлетики Украины, и на нем было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства, — отметил собеседник агентства. — Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства».
Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах». 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров — за 4.27,20. 23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате
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