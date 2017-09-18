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18 сентября 2017, 14:53 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, уже получившим гражданство РФ, выступать за Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФЛАУ.

Бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Шевченко вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал в Санкт-Петербург из Донецка. Как ранее сообщила ТАСС президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков — еще раньше. ВФЛА несколько месяцев назад обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.

«Этот вопрос рассматривался на последнем заседании совета Федерации легкой атлетики Украины, и на нем было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства, — отметил собеседник агентства. — Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства».

Согласно информации с официального сайта ФЛАУ, 29-летняя Шевченко последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах». 800 метров она пробежала тогда за 2 минуты 09,52 секунды, 1500 метров — за 4.27,20. 23-летний прыгун с шестом Быков в конце июня на чемпионате Санкт-Петербурга занял первое место, сумев преодолеть планку на высоте 5,10 м.
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