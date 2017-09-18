Легкоатлет Колесников выбыл из числа кандидатов в сборную РФ в связи с переездом в Израиль
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер зимнего чемпионата России — 2017 в прыжках в длину Максим Колесников исключен из числа кандидатов в сборную России по легкой атлетике в связи с переездом на постоянное жительство в Израиль. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.
Как стало известно ТАСС, 28 августа заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов утвердил изменения в списке кандидатов в сборные команды Российской Федерации по легкой атлетике на 2017 год. В числе тех, кто был исключен из этого списка, оказался 26-летний Колесников, сумевший с личным рекордом (8 метров 1 см) стать третьим в феврале этого года на зимнем чемпионате России в Москве.
«Максим вместе со всей своей семьей переезжает на постоянное жительство в Израиль, — заметил Борзаковский. — Поэтому ни о каком побеге речи не идет — все переезжают, и он с ними. Сейчас мы вывели его из списка резерва основного состава сборной, а потом наша федерация должна дать ему открепление, чтобы человек мог выступать за Израиль. Пусть парень продолжает карьеру».
Личный тренер Колесникова Евгений
В начале февраля в Монако состоялось заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором был принят временный запрет на смену спортивного гражданства. Он продлится до конца года, за этот период рабочая группа должна вынести свои предложения для новых правил в вопросе смены спортивного гражданства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter