РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафонов
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово к сотрудничеству с организаторами всех массовых марафонских забегов в стране и проводить для их участников образовательные программы. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«РУСАДА заключило с организаторами Московского марафона — 2017 договор о сотрудничестве в антидопинговой сфере, — заметила Пахноцкая. — Очень важно отметить, что мы будем не только тестировать его участников. Всем участникам Московского марафона заблаговременно была предоставлена возможность пройти в
«Инициаторами заключения этого договора стали организаторы московского забега, но мы готовы сотрудничать и с другими российскими марафонами и проводить для их участников различные антидопинговые образовательные программы», — отметила собеседница ТАСС.
Пахноцкая сообщила, что все участники Московского марафона не имеют права нарушать Общероссийские антидопинговые правила и Всемирный кодекс и в выборочном порядке подлежат тестированию. Любое нарушение антидопинговых правил может привести к дисквалификации, либо наложению других санкций, установленных антидопинговыми правилами.
Московский марафон пройдет 24 сентября.
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