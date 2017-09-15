Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года

Ласицкене завоевала золотую медаль на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Также она победила на «Бриллиантовой лиге», выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.

Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, в июле и в августе.