Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года
ТАСС, 15 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщается в Twitter Европейской ассоциации легкой атлетики.
Ласицкене завоевала золотую медаль на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Также она победила на «Бриллиантовой лиге», выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.
Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, в июле и в августе.
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