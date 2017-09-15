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15 сентября 2017, 15:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Борзов не исключает, что только робот-спортсмен сможет побить рекорды спринтера Болта

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Валерий Борзов считает невероятными установленные ямайцем Усэйном Болтом рекорды мира и не исключает, что превзойти их теперь сможет только киборг или робот-спортсмен. Такое мнение он высказал ТАСС на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), членом которого является.

<em>ЛИМА 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Двукратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Валерий <span class=error>Борзов</span> считает невероятными установленные <span class=error>ямайцем</span> <span class=error>Усэйном</span> Болтом рекорды мира и не исключает что превзойти их теперь сможет только <span class=error>киборг</span> или <nobr>робот-спортсмен.</nobr> Такое мнение он высказал ТАСС на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) членом которого является. Увеличить
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Болт завершил карьеру в августе, после вступления на чемпионате мира в Лондоне, где он завоевал бронзу в беге на 100 м. 31-летнему спортсмену принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 м и 200 м (9,58 секунды и 19,19 секунды соответственно).

«Болт сам сказал, что его рекорды будут стоять лет 20. Я не представляю, как он добился этих результатов, мне неизвестна технология его подготовки; я издал свою книгу по методике, которая основана на моих дневниках, я могу отчитаться о своей работе. Мне бы хотелось узнать, как занимался Болт, то, что он талантливый и одаренный, не вызывает вопросов, но я не представляю, как можно бежать [200 метров] за 19,19. Возможно, это суперуникальный случай», — сказал Борзов.

«Похоже, что его рекорды теперь побьет только киборг. Когда соревноваться уже будут люди с трансплантированными органами, к примеру, будут подсаживать спринтеру стволовые клетки гепарда, волка — тому, кому нужна выносливость. Звучит как бред, но в этом бреде есть кое-что. Есть известный фильм, “Робокоп” называется, а тут будет робоспортсмен», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что его интересует, как будет выглядеть профессиональный спорт через 50−60 лет. «Пока эта тема нигде не поднималась и не обсуждалась, однако мы видим, что появилась подсадка стволовых клеток, трансплантология. Наука двигается и возникает вопрос, не появится ли спорт киборгов? Мы уже видим отдельные фрагменты этого, а что дальше будет?» — сказал он.

Борзов одержал победы на дистанциях 100 м и 200 м на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене с результатом 10,14 и 20,00 соответственно.
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