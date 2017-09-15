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15 сентября 2017, 14:36 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Российский ходок Сергей Широбоков номинирован EAA на звание восходящей звезды года

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Российский ходок Сергей Широбоков номинирован Европейской легкоатлетической ассоциацией (EAA) на звание восходящей звезды, сообщается в микроблоге организации в Twitter.

Широбоков в августе стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров, где выступал в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций. До чемпионата мира россиянин в нынешнем сезоне стал также победителем юниорского чемпионата Европы.

Конкуренцию Широбокову в борьбе за звание восходящей звезды года составят шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис, норвежский барьерист Карстен Вархольм, греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу, британский спринтер Рис Прескод, немецкий толкатель ядра Тимо Нортхофф, белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, украинский метатель молота Михаил Кохан, немецкий десятиборец Никлас Кауль и норвежский бегун Якоб Ингебригтсен.

Объявление победителей состоится на гала-вечере, который состоится 14 октября в Вильнюсе.
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