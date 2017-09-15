Российский ходок Сергей Широбоков номинирован EAA на звание восходящей звезды года

Широбоков в августе стал серебряным призером чемпионата мира в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров, где выступал в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций. До чемпионата мира россиянин в нынешнем сезоне стал также победителем юниорского чемпионата Европы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">RT to vote for Sergey Shirobokov as your male European Rising Star of 2017!<br><br>Shirobokov claimed gold in the European U20 10,000m walk. <a href="https://t.co/7WAWTRk058">pic.twitter.com/7WAWTRk058</a></p>— European Athletics (@EuroAthletics) <a href="https://twitter.com/EuroAthletics/status/908369160698306562">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Конкуренцию Широбокову в борьбе за звание восходящей звезды года составят шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис, норвежский барьерист Карстен Вархольм, греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу, британский спринтер Рис Прескод, немецкий толкатель ядра Тимо Нортхофф, белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, украинский метатель молота Михаил Кохан, немецкий десятиборец Никлас Кауль и норвежский бегун Якоб Ингебригтсен.