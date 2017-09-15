Министр спорта РФ Колобков примет участие в «Кроссе нации — 2017»
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участником центрального старта традиционного всероссийского дня бега «Кросс нации — 2017» станет министр спорта РФ Павел Колобков. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель Колобкова Марина Томилова.
Центральный старт «Кросса нации — 2017» пройдет 16 сентября в Москве на территории
«Павел Анатольевич и сам примет участие в завтрашнем забеге в Москве», — сообщила Томилова.
«Кросс нации» — это масштабное спортивное мероприятие на территории России. В 2017 году участниками забега станут более 1,5 млн человек.
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