Центральный старт «Кросса нации — 2017» пройдет 16 сентября в Москве на территории природно-исторического парка «Тушинский».

«Павел Анатольевич и сам примет участие в завтрашнем забеге в Москве», — сообщила Томилова.

«Кросс нации» — это масштабное спортивное мероприятие на территории России. В 2017 году участниками забега станут более 1,5 млн человек.