Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в забеге «Кросс нации» в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в субботу в массовом забеге, который пройдет в Симферополе по случаю традиционного всероссийского дня бега «Кросс нации», сообщил журналистам в среду президент Крымской республиканской федерации легкой атлетики Александр Баталин.
«Две тысячи — на сегодня этот то оптимальное количество участников, которое мы сегодня можем организовать. <…> На будущее мы будем принимать все меры, чтобы эту цифру увеличить», — сказал глава федерации, уточнив, что в прошлом году в «Кроссе нации» в столице Крыма приняло участие такое же количество жителей.
По мнению Баталина, в настоящее время Симферополь не готов принять большее число участников забега.
«Почему не больше [2 тыс. участников забега]. Проведение мероприятия ограничено рамками центра города, где идут ремонтные работы… То же самое по парку Гагаринский», — сказал он.
Забег «Кросса нации» на дистанции 1,5 км стартует с 12:00 на площади имени Ленина, а в 09:00 мск любители бега выйдут на дистанции 4 км и 8 км в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Организаторы предупредили, что во время забега в центре Симферополя будут перекрыты улицы.
«Кросс нации» — это масштабное спортивное мероприятие на территории России. Победители и призеры в своих возрастных группах в Симферополе будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в номинациях «Самый младший», «Самый старший», а организации и учреждения — «Самый спортивный коллектив».
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