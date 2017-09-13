Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в забеге «Кросс нации» в Симферополе

«Две тысячи — на сегодня этот то оптимальное количество участников, которое мы сегодня можем организовать. <…> На будущее мы будем принимать все меры, чтобы эту цифру увеличить», — сказал глава федерации, уточнив, что в прошлом году в «Кроссе нации» в столице Крыма приняло участие такое же количество жителей.

По мнению Баталина, в настоящее время Симферополь не готов принять большее число участников забега.

«Почему не больше [2 тыс. участников забега]. Проведение мероприятия ограничено рамками центра города, где идут ремонтные работы… То же самое по парку Гагаринский», — сказал он.

Забег «Кросса нации» на дистанции 1,5 км стартует с 12:00 на площади имени Ленина, а в 09:00 мск любители бега выйдут на дистанции 4 км и 8 км в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Организаторы предупредили, что во время забега в центре Симферополя будут перекрыты улицы.

«Кросс нации» — это масштабное спортивное мероприятие на территории России. Победители и призеры в своих возрастных группах в Симферополе будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в номинациях «Самый младший», «Самый старший», а организации и учреждения — «Самый спортивный коллектив».